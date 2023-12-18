ماذا حصل داخل عين الحلوة مؤخراً؟

كشفت مصادر فلسطينية داخل مخيم عين الحلوة لـ"لبنان24" أنَّ الساعات الماضية شهدت نوعاً من الإستنفار المفاجئ لبعض العناصر التابعة لجماعاتٍ مسلحة، كان لها دورٌ محوريّ في الإشتباكات التي شهدها المُخيم خلال الأشهر القليلة الماضية.

Advertisement