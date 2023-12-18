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لبنان

ماذا حصل داخل عين الحلوة مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2023 | 02:45
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كشفت مصادر فلسطينية داخل مخيم عين الحلوة لـ"لبنان24" أنَّ الساعات الماضية شهدت نوعاً من الإستنفار المفاجئ لبعض العناصر التابعة لجماعاتٍ مسلحة، كان لها دورٌ محوريّ في الإشتباكات التي شهدها المُخيم خلال الأشهر القليلة الماضية.
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وذكرت المعلومات أنَّ الوضع ما زال على هدوئه داخل المخيم الفلسطيني من الناحية الأمنية، لكنّ الإستنفار الذي حصلَ أثار ريبة القاطنين هناك، خصوصاً أنّ الأوضاع مُستقرة نسبياً وسط إستمرار الإنتشار المسلّح وعمليات "التدشيم" في أكثر من نقطة.
 
 

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