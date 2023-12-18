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لبنان

ميقاتي رأس اجتماعا في السرايا بحث في أوضاع المالية العامة وقطاع الكهرباء

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:06
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا قبل ظهر اليوم في السرايا ضم وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري  والمدير العام للمالية جورج معراوي. وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المالية العامة وأوضاع قطاع الكهرباء .
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واعلن الوزير فياض بعد الاجتماع: "عالجنا موضوع قيمة الاعتماد المستندي المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع  العراق في سنته الثالثة وهو مليون ونصف مليون طن سنويا، ومبلغ الاعتماد المطلوب هو 700 مليون دولار، وهناك تعديل يجب أن يتم للوصول الى هذا المبلغ، وهذا أمر ضروري لنتمكن من توريد شحنات الفيول الموجودة في العراق الى لبنان.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بالمبالغ المستحقة والالية التي ستعتمد مع المالية لوضع الأموال في الحساب العراقي، واتفقنا على صيغة لتغطية المبالغ المستحقة للشحنات السابقة وهذا مهم لتكون العلاقة مستقيمة بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية مع العراق.

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