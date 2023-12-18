تطاير جزء من قذيفة مدفعية إسرائيلية وسقوطه في هذه المنطقة

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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه خلال قصف العدو الإسرائيلي اطراف بلدة اللبونة تطاير جزء من قذيفة مدفعية وسقط في منطقة حرجية في الناقورة.وعثر الجيش على الجسم غير المنفجر ويعمل على معالجة الوضع، بحسب مندوبة "لبنان 24".