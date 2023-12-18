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لبنان

تطاير جزء من قذيفة مدفعية إسرائيلية وسقوطه في هذه المنطقة

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه خلال قصف العدو الإسرائيلي اطراف بلدة اللبونة تطاير جزء من قذيفة مدفعية وسقط في منطقة حرجية في الناقورة.

وعثر الجيش على الجسم غير المنفجر ويعمل على معالجة الوضع، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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