كولونا لن تلتقي بو حبيب.. ما السبب؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في" أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لن تلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أثناء زيارتها اليوم، لوجوده خارج لبنان.