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لبنان

كولونا لن تلتقي بو حبيب.. ما السبب؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:02
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أفادت معلومات الـ"أم تي في" أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لن تلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أثناء زيارتها اليوم، لوجوده خارج لبنان. 
 
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كولونا

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