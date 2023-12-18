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لبنان

مُحلل إسرائيلي يكشف: هذا ما ينتظره "حزب الله"!

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:22
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قال المراسل العسكري في "القناة 12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "يراقب وضع الأحداث في جنوب لبنان وغزة وينتظر ما سيجري، كما أنه يرى إسرائيل غارقة في أزمتها وينتظر اللحظة المناسبة للتصرف".
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وتتواصل حالة الإحباط والقلق لدى المستوطنين نتيجة غياب الحماية الأمنية لمستوطنات الشمال المحاذية لبنان، وسط خشيةً من ضربات "حزب الله" وعملياته التي تسبّبت بحركة نزوحٍ كبيرة من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.

وأمس، انتقد رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الوضع المتأزم على الحدود مع لبنان، مؤكداً وقوع إصابات بشكلٍ يومي بسبب ضربات "حزب الله".

وأقرّ الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، بأنّ الحزب في كل مرة "يفاجئ إسرائيل في أنواع الذخائر المستخدمة"، مضيفاً أنّه "ليس هناك ليل أو نهار في الشمال من دون انفجاراتٍ، ومن الصعب جداً العيش هناك". (الميادين نت)
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