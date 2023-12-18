أمرٌ خطير جدّاً... محطات المحروقات في لبنان قد تتحوّل إلى قنبلة ما الذي يجري فيها؟

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كشف رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان، أنه" بعد الحملة التي اطلقتها النقابة لناحية السلامة العامة في محطات البنزين عاد البعض منها الى اعادة تعبئة قوارير الغاز داخل المحطات وهذا امر خطير في حال اندلاع اي شرارة نار ستتحول المحطة الى قنبلة من شأنها تشكيل خطر كبير على عمالها وزبائنها ومحيطها ، كما ان هذه المحطات لا تراعي معايير حماية الغش للمستهلك فلا تضع ختم البلاستيك على القارورة الذي يمنع الغش ويحدد الوزن المدون على القارورة لاسيما وان عمليات الغش لدى تلك المحطات مستمرة في تعبئة وزن ٨ كيلوغرامات و٩ كيلوغرامات بدلا من ١٠ كيلوغرامات" .وقال:"ان النقابة، كانت أطلقت حملة على هذا الموضوع في السابق وكانت ارسلت كتبا بهذا الشأن إلى وزارتي الاقتصاد والطاقة لضبط الوضع الشاذ، بحيث تم اغلاقها ووضع الشمع الاحمر عليها الا انها عادت الى العمل. وعليه على الوزارات المعنية الاهتمام بمسألة السلامة العامة بشكل جدي، واعادة اقفال وتغريم المخالفين في الأوزان والمعايير وندعوهم الى رفع الغطاء عن كل مخالف، من دون اي تهاون والى تحمل مسؤوليتهم تجاه توفر شرط السلامة العامة".