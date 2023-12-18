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لبنان

وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت.. ولقاء مرتقب مع بري

Lebanon 24
18-12-2023 | 07:05
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أو وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، وصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وستلتقي بعد قليل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتأتي الزيارة لإجراء مباحثات تتمحور على كيفية تفادي التصعيد بين حزب الله وإسرائيل جنوب لبنان.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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