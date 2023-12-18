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لبنان

كولونا لن تلتقي قائد الجيش

Lebanon 24
18-12-2023 | 07:14
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لن تلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون. 
 
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كولونا

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