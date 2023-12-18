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لبنان

عباس يلتقي قائد اليونيفيل بعد تصاعد وتيرة المعارك في الجنوب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-12-2023 | 07:17
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استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه اليوم، قائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان  الجنرال آرولدو لاثارو، وجرى التباحث في آخر المستجدات، بعد  تصاعد وتيرة الأعمال الحربية وتمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان ، وآخرها التعرض في العمق لمنازل المواطنين، وتحديدا في بلدة حومين التحتا واستهدافه للمدنيين وفرق الإسعاف ومواقع الجيش اللبناني.
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وتم التشديد خلال اللقاء على ضرورة ضغط الدول الفاعلة في الأمم المتحدة على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته.
 
كما استقبل اللواء إبراهيم اليوم، منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث تم عرض للمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية في ظل العمليات العسكرية  في قطاع غزة واستمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لميثاق الأمم المتحدة من حيث المجازر التي ترتكب في حق المدنيين الآمنين والتعرض للمستشفيات  في غزة.
 


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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