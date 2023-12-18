تدابير مشدّدة على الحواجز... من هو الشخص الخطير الذي تبحث عنه القوى الأمنيّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنيّة اتّخذت تدابير مشدّدة على الحواجز والنقاط الأمنيّة، بعد فرار السجين محمد ملحم، من داخل قصر العدل في طرابلس.

وقالت مصادر، إنّ ملحم يُعدّ من بين أخطر السجناء.