سفيرة الاتحاد الأوربي في بيروت.. لقاءات مكثفة حول حاجة لبنان في ظل الحرب

في ظل التصعيد الأخير جنوب لبنان، عقد لقاء في بيروت، جمع سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت، وعدداً من رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب.



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كما تباحث المجتمعون حول مشكلة النزوح السوري وحاجات لبنان الصحية والاجتماعية، في ظل الحرب.









وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جرى خلال الاجتماع نقاش مفصل حول الأوضاع السياسية، في ظل الحرب القائمة في فلسطين المحتلة، وانعكاساتها الشاملة المحتملة في المنطقة.كما تباحث المجتمعون حول مشكلة النزوح السوري وحاجات لبنان الصحية والاجتماعية، في ظل الحرب.