Advertisement

لبنان

إصابة مواطن في الجنوب بقصف مدفعيّ إسرائيليّ

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1142630-638385101975035442.jpg
Doc-P-1142630-638385101975035442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت سهل الماري، ما أدى إلى إصابة المزارع غازي العنز بجروحٍ، إضافة إلى تضرّر آليته الزراعيّة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان (العربية)
lebanon 24
18/12/2023 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه أهداف إسرائيليّة مقابل أطراف اللبونة في محيط الناقورة
lebanon 24
18/12/2023 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
18/12/2023 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار من جنوب لبنان باتجاه موقع المالكية الإسرائيليّ والعدو يقصفُ بالمدفعيَّة أطراف بلدة عيترون (الميادين)
lebanon 24
18/12/2023 20:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

سهل الماري

جنوب لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2023-12-18
13:18 | 2023-12-18
13:14 | 2023-12-18
12:53 | 2023-12-18
12:03 | 2023-12-18
12:00 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24