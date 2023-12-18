إصابة مواطن في الجنوب بقصف مدفعيّ إسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت سهل الماري، ما أدى إلى إصابة المزارع غازي العنز بجروحٍ، إضافة إلى تضرّر آليته الزراعيّة.

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