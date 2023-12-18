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لبنان

جنبلاط يعزي أمير دولة الكويت.. ماذا قال برسالته بخصوص لبنان ؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:46
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أبرق الرئيس وليد جنبلاط إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معزياً بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وجاء في نص البرقية: "بلغنا بمزيد من الأسى نبأ وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد مسيرة من العطاء من أجل ازدهار واستقرار الكويت وتطورها، وفي سبيل العمل العربي المشترك والقضايا العربية.
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إذ نستذكر وقوف الراحل الدائم إلى جانب لبنان واستقراره ودعمه في كل الظروف، كما دعمه لكل القضايا العربية، نرجو من الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونتقدم من سموكم ومن قيادة الكويت وشعبها بخالص التعزية، ونتمنى للكويت الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.

كما أبرق للغاية نفسها، لكل من رئيس مجلس وزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية  الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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