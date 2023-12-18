بعدما فرّ من قصر العدل في طرابلس... "المعلومات" أوقفت محمد ملحم أين كان يختبىء؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت السجين محمد ملحم، الذي فرّ من داخل قصر العدل في طرابلس، صباح اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ توقيف ملحم، حصل في منطقة نخله في الكورة، أثناء إختبائه داخل منزل أحد أقاربه.