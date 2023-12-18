هكذا علّق تجمع العلماء المسلمين على استهداف إسرائيل منزلاً بالقرب من جنازة لحزب الله

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استنكر "تجمع العلماء المسلمين" في بيان إثر الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية، "إطلاق العدو الصهيوني صباح اليوم، صاروخاً من طائرة مسيرة على سطح مبنى على مقربة من ساحة بلدة عيتا الشعب أثناء إقامة مراسم تشييع الشهيد حسن معن سرور".وبحسب البيان: "هي تحاول بهذا الأمر أن تمنع تشييع الشهداء، ولكن رد أهالي عيتا الشعب والمؤمنين المقاومين كان قويا من خلال التشييع الحاشد الذي حصل للشهيد، وهذا يدل على أن شعبنا يقف إلى جانب المقاومة ويدعم مسيرتها".كما استنكر "إقدام قوات الاحتلال للعدو الصهيوني على دفن عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بالجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان الواقعة شمالي قطاع غزة، ما يدل على أن هذا العدو لا يقيم وزنا لأي حرمة للإنسان"، مطالبا "المجتمع الدولي إن كان بقي لديه من ضمير، بتشكيل لجان تحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية التي قام بها، وكل الجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني".وأكد على "الموقف الذي أعلنته حركة حماس، وهو الموقف المقاوم الصلب بأن لا مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان نهائيا وتنسحب القوات الغازية من غزة".