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لبنان

بالمدفعيّة... هذا ما قصفه "حزب الله" اليوم

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:41
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أعلن "حزب الله، في بيان، عن استهداف منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري، بسلاح المدفعية.
 
وأضاف أنّه "حققّق فيهما إصابات دقيقة".
 
 
 
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