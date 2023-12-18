الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.