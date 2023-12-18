15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة موظفي تلفزيون لبنان: نأمل من الزملاء المشاركة في الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة
Lebanon 24
18-12-2023
|
10:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن نقابة موظفي تلفزيون لبنان ما يلي:
Advertisement
"تؤكد نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ان الموظف في التلفزيون لم يعد يحتمل التأخير المتكرر شهريا في قبض راتبه كاملا، وبات يشعر وكأنه يستعطي أجرا هو في الاساس لا يكفى ابسط متطلبات الحياة. وقد اثرنا مرارا وتكرارا هذا الموضوع مع المعنيين الذين يعيدون سبب التأخير الى مصرف لبنان فيما المؤسسات الأخرى تتقاضى رواتبها بشكل طبيعي.
اليوم ما يعني اي موظف هو تأمين لقمة عيش اولاده المهددة شهريا في تلفزيون لبنان بسبب هذا التأخير. فهل يعقل ان تعيش عائلة بأجر لا يتجاوز المئة دولار 18 يوما حتى اليوم؟ سؤال برسم المعنيين.
وحتى إيجاد الحلول لهذه المعاناة المتكررة، ستكون النقابة مضطرة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانه ليس على الموظف ان يراكم ديونا على راتب لا يتقاضاه بشكل لائق شهريا.
والى كل زميلة وزميل نأمل منكم المشاركة في الجمعية العمومية يوم الأربعاء 20/12/2023 الساعة 12:00 في تلة الخياط لاتخاذ القرارات اللازمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:00 | 2023-12-18
18/12/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار لدى نتنياهو.. إسرائيل تُعدّ مخططاً خطيراً للبنان هذه تفاصيله
Lebanon 24
القرار لدى نتنياهو.. إسرائيل تُعدّ مخططاً خطيراً للبنان هذه تفاصيله
06:26 | 2023-12-18
18/12/2023 06:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خريطة تظهر نفقاً لـ"حزب الله".. هذه المناطق يمرّ بها! (صورة)
Lebanon 24
خريطة تظهر نفقاً لـ"حزب الله".. هذه المناطق يمرّ بها! (صورة)
05:04 | 2023-12-18
18/12/2023 05:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالتا رد" من حزب الله على وهاب
Lebanon 24
"رسالتا رد" من حزب الله على وهاب
01:45 | 2023-12-18
18/12/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من ديانتين مختلفتين.. فنان لبناني شهير طلب من زوجته ان تعتنق الإسلام وهذا ما فعلته
Lebanon 24
من ديانتين مختلفتين.. فنان لبناني شهير طلب من زوجته ان تعتنق الإسلام وهذا ما فعلته
00:47 | 2023-12-18
18/12/2023 12:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:05 | 2023-12-18
أشخاص قيد الملاحقة.. والسبب مُلفت
16:57 | 2023-12-18
مستعمرة إسرائيلية باتت من دون كهرباء.. ما علاقة لبنان؟
16:55 | 2023-12-18
مقدمات النشرات المسائيّة
16:26 | 2023-12-18
القصف الإسرائيليّ تجدّد.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب
16:07 | 2023-12-18
ماذا قال مُحلل إسرائيلي عن "هزيمة حزب الله"؟ تقريرٌ يجيب!
15:33 | 2023-12-18
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة اللبنانية وجمعية "يوسف صادر للثقافة القانونية"
فيديو
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
19/12/2023 00:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
19/12/2023 00:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
19/12/2023 00:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24