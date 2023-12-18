نقابة موظفي تلفزيون لبنان: نأمل من الزملاء المشاركة في الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة

صدر عن نقابة موظفي تلفزيون لبنان ما يلي:

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"تؤكد نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ان الموظف في التلفزيون لم يعد يحتمل التأخير المتكرر شهريا في قبض راتبه كاملا، وبات يشعر وكأنه يستعطي أجرا هو في الاساس لا يكفى ابسط متطلبات الحياة. وقد اثرنا مرارا وتكرارا هذا الموضوع مع المعنيين الذين يعيدون سبب التأخير الى مصرف لبنان فيما المؤسسات الأخرى تتقاضى رواتبها بشكل طبيعي.اليوم ما يعني اي موظف هو تأمين لقمة عيش اولاده المهددة شهريا في تلفزيون لبنان بسبب هذا التأخير. فهل يعقل ان تعيش عائلة بأجر لا يتجاوز المئة دولار 18 يوما حتى اليوم؟ سؤال برسم المعنيين.وحتى إيجاد الحلول لهذه المعاناة المتكررة، ستكون النقابة مضطرة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانه ليس على الموظف ان يراكم ديونا على راتب لا يتقاضاه بشكل لائق شهريا.والى كل زميلة وزميل نأمل منكم المشاركة في الجمعية العمومية يوم الأربعاء 20/12/2023 الساعة 12:00 في تلة الخياط لاتخاذ القرارات اللازمة".