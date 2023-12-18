Advertisement

لبنان

شيخ العقل أبي المنى يتصل بقائد الجيش وعثمان بعد تمديد ولايتهما.. إليكم ماذا جرى

Lebanon 24
18-12-2023 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1142670-638385180190037673.jpg
Doc-P-1142670-638385180190037673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، مهنئاً بالتمديد لفترة ولايته في قيادة الجيش.
وتمنى له التوفيق في مهمته الوطنية على رأس المؤسسة العسكرية، وموجهاً له رسالة خطية بهذا الخصوص.
Advertisement
كما أجرى اتصالاً مماثلاً بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مهنئاً بالتمديد لولايته أيضاً، ومتمنياً له التوفيق.
من جهة ثانية، وجه أبي المنى برقية تهنئة إلى سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، جاء فيها: "سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني سفير دولة قطر الجزيل الاحترام".
وتابع: "تحية طيبة، نتقدم من سعادتكم ومن خلالكم إلى دولة قطر العزيزة، أميرا مكرما وشعباً صديقاً، أخلص التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، سائلين الله عز وجل أن يصون قطر بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يبارك الشعب القطري الشقيق ويحفظ أمير البلاد الشيخ تميم بن محمد آل ثاني والأسرة الكريمة".

وكان شيخ العقل أبرق إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:05 | 2023-12-18
16:57 | 2023-12-18
16:55 | 2023-12-18
16:26 | 2023-12-18
16:07 | 2023-12-18
15:33 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24