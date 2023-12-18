شيخ العقل أبي المنى يتصل بقائد الجيش وعثمان بعد تمديد ولايتهما.. إليكم ماذا جرى

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، مهنئاً بالتمديد لفترة ولايته في قيادة الجيش.

وتمنى له التوفيق في مهمته الوطنية على رأس المؤسسة العسكرية، وموجهاً له رسالة خطية بهذا الخصوص.

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كما أجرى اتصالاً مماثلاً بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مهنئاً بالتمديد لولايته أيضاً، ومتمنياً له التوفيق.

من جهة ثانية، وجه أبي المنى برقية تهنئة إلى سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر، جاء فيها: "سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني سفير دولة قطر الجزيل الاحترام".

وتابع: "تحية طيبة، نتقدم من سعادتكم ومن خلالكم إلى دولة قطر العزيزة، أميرا مكرما وشعباً صديقاً، أخلص التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، سائلين الله عز وجل أن يصون قطر بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يبارك الشعب القطري الشقيق ويحفظ أمير البلاد الشيخ تميم بن محمد آل ثاني والأسرة الكريمة".



وكان شيخ العقل أبرق إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





