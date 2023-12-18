الاعتدال الوطني يؤكد ضرورة هذه الإجراءات.. إليكم ما قاله حول التمديد لقائد الجيش

أكد تكتل "الاعتدال الوطني" "ضرورة التنسيق بين جميع التكتلات النيابية للوصول إلى تفاهمات لإقرار قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن والأمن واستقراره.

يأتي ذلك خلال اجتماع التكتل الأسبوعي في مكتبه في الصيفي، بحضور جميع أعضائه.

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وأصدر بياناً، ثمن فيه "التصويت على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية المقدم من تكتل "الاعتدال الوطني".

وأشار البيان إلى أن "التكتل"، بحث في آخر التطورات الأمنية في غزة. وتمنى في هذا الإطار "الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار حقنا لدماء الأطفال والنساء والأبرياء".







