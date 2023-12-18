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لبنان
الجميّل التقى سفيري مصر واليونان.. وتأكيد على أهمية حماية لبنان وانتخاب رئيس
Lebanon 24
18-12-2023
|
11:40
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التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل سفير مصر الجديد في لبنان علاء موسى في مكتبه في بكفيا، في زيارة تعارف تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وتأثيرها على لبنان.
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وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الدور الذي تلعبه مصر في اللجنة الخماسية من أجل لبنان والدعوات التي أطلقتها اللجنة في سبيل الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد الجميل "أهمية حماية لبنان من الأحداث الخطيرة الدائرة في المنطقة" مشيراً إلى أنّ "البلد في وضعه الحالي غير قادر على تحمل تبعات صراعات المنطقة"، مؤكداً "ضرورة التركيز على أهمية ان يستعيد لبنان مؤسساته والمسار الديمقراطي الذي يميز نظامه لينطلق الى اعادة انتاج السلطة ولعب دوره التاريخي مع اصدقائه العرب وفي العالم".
سفيرة اليونان
وكان رئيس "الكتائب" التقى سفيرة اليونان الجديدة Despina Koukoulopoulo في زيارة تعارف جرى في خلالها بحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.
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