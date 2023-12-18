الجميّل التقى سفيري مصر واليونان.. وتأكيد على أهمية حماية لبنان وانتخاب رئيس

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وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الدور الذي تلعبه مصر في اللجنة الخماسية من أجل لبنان والدعوات التي أطلقتها اللجنة في سبيل الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.وأكد الجميل "أهمية حماية لبنان من الأحداث الخطيرة الدائرة في المنطقة" مشيراً إلى أنّ "البلد في وضعه الحالي غير قادر على تحمل تبعات صراعات المنطقة"، مؤكداً "ضرورة التركيز على أهمية ان يستعيد لبنان مؤسساته والمسار الديمقراطي الذي يميز نظامه لينطلق الى اعادة انتاج السلطة ولعب دوره التاريخي مع اصدقائه العرب وفي العالم".