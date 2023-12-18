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لبنان

قرارٌ من وزير التربية.. ماذا طلب اليوم؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:53
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إستقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، النائب أكرم شهيب وعميد كلية الهندسة في جامعة البلمند الدكتور رامي عبود، وتناول البحث قضايا عائدة إلى الكلية.
 
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كذلك، استقبل الحلبي النائب ياسين ياسين على رأس وفد من بلدية الخيارة البقاعية ومديرة المدرسة الرسمية بدرية صالح ، وتسلم منهم اقتراح تأسيس مجلس امناء لدعم المدرسة الرسمية .
 
واستقبل الحلبي النائب السابق زاهر الخطيب وتسلم منه نسخة عن وثيقة الإصلاح الإداري ومقتطفات من مؤتمر الطائف، كما استقبل السيد طلال مقدسي والسيدة لميس شقير، وتسلم منها نسخة عن كتابها "إليسا ملكة صور وقرطاج".

من جهة ثانية، أعطى الوزير الحلبي توجيهاته إلى المعنيين في الإدارة، للمباشرة بدفع بدلات الإنتاجية إلى جميع مستحقيها عن شهر تشرين الثاني، إبتداء من العشرين من الشهر الحالي.
 
 
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