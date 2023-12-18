Advertisement

لبنان

من وزارة الزراعة.. خطوة جديدة بشأن زراعة "القمح الطري"

Lebanon 24
18-12-2023 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1142700-638385235387614579.jpg
Doc-P-1142700-638385235387614579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّه "تمّ اليوم توقيع اتفاقية في وزارة الزراعة بين الوزارة والجيش، وبين الوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، واتفاقية أخرى بين الوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة".
Advertisement

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقيات الـ3 تهدف إلى توسيع المساحات المزروعة بالقمح الطري وإكثار البذار على مساحة 1200 دونم، على أن توزع العام المقبل على المزارعين".

الحاج حسن

وأكد الحاج حسن، أن "التوقيع يعتبر شراكة استراتيجية مع الجيش والغرف لمصلحة الوطن ومصلحة تعزيز الأمن الغذائي للوطن"، لافتاً إلى أن "الشراكة هي المدماك الأول لتعزيز الثقة الداخلية، وبعدها مع الخارج".

واعتبر أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أولى الأولويات في هذا الظرف الصعب وفي هذه المحنة التي يمر فيها البلد"، وقال: "إن الشراكة مع الجيش مستمرة منذ سنوات خلت في عدد من المشاريع، أبرزها عملية مسح الأراضي التي تمت مع برنامج الأغذية العالمي ومشاريع توزيع القمح ورش المحاصيل وعمليات التشجير".

وشدّد على أنّ "العلاقة المميزة التي يتم تعزيزها مع الغرف، إنما هي عبارة عن شراكة تضم مشاريع وطنية عدة كان آخرها إجراء فحوص للتربة المجاني على كل الأراضي اللبنانية داخل مختبرات غرفة الشمال، ومن خلال فحوص الكوليرا التي أجرتها الوزارة في مختبرات الغرفة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:05 | 2023-12-18
16:57 | 2023-12-18
16:55 | 2023-12-18
16:26 | 2023-12-18
16:07 | 2023-12-18
15:33 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24