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لبنان

"إنفجارات" ستُسمع.. ماذا ينتظر صيدا غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2023 | 12:53
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علم "لبنان24" أنَّ وحدة مكافحة الألغام بالتعاون مع وكالة "الأونروا"، ستقومُ صباح يوم غدٍ الثلاثاء، بتفجير عددٍ من القنابل والعبوات من مخلفات المعارك داخل مخيم عين الحلوة.
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ووفقاً للمصادر، فإنّ البداية ستكون من مدرسة مرج بن عامر، على أن تشمل الجولة  المدارس الأخرى.

وخلال الساعات الماضية، تمّ إطلاقُ نداءات في المخيم ومدينة صيدا، تطلب من السكّان عدم الشعور بالقلق في حال سماع أصوات انفجارات، إذ أنها ستكون ناجمة عن معالجة وضع المتفجرات والقنابل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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