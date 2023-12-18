تفاصيل جديدة عن المقاربة الدولية لأمن حدود الجنوب.. ماذا كُشف؟

Advertisement

أفادت قناة "الجديد" بأن نقاشات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تمحورت حول أمن الحدود بين لبنان واسرائيل وتأمين استقرار طويل الأمد من دون ان تذكر القرار 1701.وذكرت معلومات القناة أن "المقاربة الدولية لأمن الحدود عبر 1701 اي انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وحل الجمعيات الخاضعة للعقوبات الاميركية من ضمنها أخضر بلا حدود مقابل انسحاب اسرائيل من الغجر وكفرشوبا ونشر قوات دولية في مزارع شبعا".كما تقضي المقاربة الدولية لأمن الحدود، وفقاً للمعلومات، بتعزيز انتشار عديد الجيش اللبناني في الجنوب الى جانب عديد قوات اليونيفل وتثبيت نقاط الحدود والعمل على حلّ النقاط الخلافية فيها.