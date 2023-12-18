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لبنان

بالفيديو.. هكذا سقطَت صواريخ لـ"حزب الله" فوق مُستعمرة إسرائيليّة

Lebanon 24
18-12-2023 | 13:35
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط صواريخ أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، باتجاه مُستعمرة كريات شمونة الإسرائيليّة.
 
وتظهر الفيديو لحظة دوي صافرات الإنذار في المستعمرة، كما بيّنت أيضاً الصاروخ الذي استهدف أحد المباني.
 
وكان "حزب الله" أصدر بياناً تبنى فيه مسؤولية استهداف كريات شمونة بـ"صلية صواريخ"، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت رداً على إستهداف إسرائيل مراسم تشييع في بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
 
وأطلق الحزب في بيانه رسالة تهديدٍ للإسرائيليين، مشيراً إلى أن "أي مسّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل". 
 
 
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