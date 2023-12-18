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لبنان

ترقبوا.. إليكم ما ستشهده بيروت صباح الغد!

Lebanon 24
18-12-2023 | 14:22
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دعا تجمع "العسكريين المتقاعدين" في بيان، إلى الإعتصام يوم غد الثلاثاء أمام مداخل السرايا الحكومي عند الساعة الـ7 صباحاً، وذلك تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء المزمع إنعقادها عند الساعة الـ9.30.
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وشدد التجمع على ضرورة تعليق الحكومة البت بمراسيم بدل الانتاجية والتعويض الموقت لحين التوافق مع أصحاب الحق حول خارطة طريق مستدامة لضمان الامن الاجتماعي لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
 
وناشد العسكريون المتقاعدون "زملاءهم من موظفي الادارة بان تكون حقوقهم ومطالبهم المحقة والمشروعة رافعة لاطلاق مسار مستدام لتصحيح الاجور واقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك وادماج كل الزيادات في صلب الراتب، حفاظاً على حق الموظفين والعسكريين بتعويض الصرف العادل عند احالتهم على التقاعد".
كذلك، أكدّ التجمع أن الهدف من اعتصام الغد هو "الحؤول دون إقرار مراسيم تخالف الدستور وتضرب مبادئ العدالة والمساواة وتنحدر إلى مستوى جرائم التمييز العنصري والاخلاقي وتحرم الموظف والمتقاعد من حقه براتب يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم".

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