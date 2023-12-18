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لبنان
عن "الوفاء".. هذا ما قاله باسيل
Lebanon 24
18-12-2023
|
14:53
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "اكس": "الوفاء صار نادراً في البلد وهو يجب ان يكون بالنسبة اليكم وفاءً للتيار وللبنان فعندما تعلمنا من الجيش "الشرف والتضحية والوفاء" كان الوفاء دائماً للمؤسسة والوطن".
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جبران باسيل
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