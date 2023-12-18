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لبنان

‏توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة اللبنانية وجمعية "يوسف صادر للثقافة القانونية"

Lebanon 24
18-12-2023 | 15:33
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وقعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران مذكرة تفاهم (مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد) مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية ممثلة برئيسها المحامي راني صادر، وذلك بحضور مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الفرنسي الدكتورة ثروت الزهر والآنسة أورنينا الحجار.
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تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في:
 
- تنظيم فعاليات متميزة ومبتكرة بشأن مفهوم الملكية الفكرية
- إطلاق فعالية استثنائية تحمل اسم "اليوم التكنولوجي القانوني
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم القوانين اللبنانية والأحكام باللغة الفرنسية
- إطلاق مجموعة برامج مبتكرة تهدف إلى تمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والفرص القيّمة لتحقيق النمو الشخصي والمهني في مجال القانون
- تبادل الخبرات والمعلومات القانونية في مختلف المواضيع.
 
وبعد توقيع المذكرة، أثنى المحامي صادر على دور كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الفرنسي/الجامعة اللبنانية في تخريج نخبة من الطالبات والطلاب اللامعين وأصحاب المراكز المرموقة في المجالات الحقوقية والدبلوماسية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
من جهته، لفت الرئيس بدران إلى أن الجامعة اللبنانية أثبتت حضورها في التصنيفات العالمية ومؤشراتها، مضيفا أن مذكرة التفاهم اليوم مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية تأتي ضمن السياسة العامة لتطوير الجامعة وتعزيز الكفاءات المهنية فيها.
 
 
 
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