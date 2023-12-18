مقدمات النشرات المسائيّة

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حكومة نتانياهو تهول بوضع جيش الاحتلال الاسرائيلي خططا لغزو جنوب لبنان بحسب ما نشرت صحيفة التايمز في موازاة مواصلة العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.فيما المقاومة الاسلامية تكبد العدو الاسرائيلي مزيدا من الخسائر البشرية والعسكرية غالانت يقول: لا نريد حربا جديدة ولدينا 75 ألف لاجئ إسرائيلي في الشمال.وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في تل ابيب ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في بيروت والمطلب الأميركي الفرنسي واحد :خفض التصعيد...ولبنان عبر الرئيس بري والرئيس ميقاتي يشدد لكولونا على وجوب وقف العدوان والتزام الاسرائيليين ال 1701.الوزيرة الفرنسية في مؤتمرها الصحافي مساء : إرساء الاستقرار عبر تطبيق القرار 1701 من مصلحة جميع الأفرقاء...وزيارتي تندرج في إطار العمل وحض جميع الأفرقاء على منع توسع الحرب إضافة لرسالة الى من هم خارج لبنان وتعني إيران وتتلخص بأن الخطر كبير جدا جراء الذي يحصل في البحر الأحمر.ميدانيا في رأس المخا قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر استهداف حوثي لسفينتين على ارتباط بالكيان الاسرائيلي لكن الاميركي يتواصل مع الجهة اليمنية عبر سلطنة عمان للحؤول دون تكرار الاستهدا.في المقابل في الاقليم وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية تفيد عن هجوم إلكتروني يعطل خدمات محطات وقود في إيران.في النشرة أيضا: أول أنتخابات لمجالس المحافظات في العراق منذ عشر سنوات وفوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من أصوات المصريين.في نشرتنا حكومة نتانياهو تهول بوضع جيش الاحتلال الاسرائيلي خططا لغزو جنوب لبنان بحسب ما نشرت صحيفة التايمز في موازاة مواصلة العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. فيما المقاومة الاسلامية تكبد العدو الاسرائيلي مزيدا من الخسائر البشرية والعسكرية غالانت يقول: لا نريد حربا جديدة ولدينا 75 ألف لاجئ إسرائيلي في الشمال.وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في تل ابيب ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في بيروت والمطلب الأميركي الفرنسي واحد :خفض التصعيد ولبنان عبر الرئيس بري والرئيس ميقاتي يشدد لكولونا على وجوب وقف العدوان والتزام الاسرائيليين ال 1701.الوزيرة الفرنسية في مؤتمرها الصحافي مساء : إرساء الاستقرار عبر تطبيق القرار 1701 من مصلحة جميع الأفرقاء...وزيارتي تندرج في إطار العمل وحض جميع الأفرقاء على منع توسع الحرب إضافة لرسالة الى من هم خارج لبنان وتعني إيران وتتلخص بأن الخطر كبير جدا جراء الذي يحصل في البحر الأحمر..ميدانيا في رأس المخا قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر استهداف حوثي لسفينتين على ارتباط بالكيان الاسرائيلي لكن الاميركي يتواصل مع الجهة اليمنية عبر سلطنة عمان للحؤول دون تكرار الاستهداف.في المقابل في الاقليم وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية تفيد عن هجوم إلكتروني يعطل خدمات محطات وقود في إيران.في النشرة أيضا: أول أنتخابات لمجالس المحافظات في العراق منذ عشر سنوات... وفوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من أصوات المصريين.المهمة أنجزت. وصلتم متأخرين...رسالة تختصر كل شيء في حرب غزة... رسالة وجهتها المقاومة الفلسطينية الى كيان الإحتلال الإسرائيلي الذي يتمسك بأي قشة تنتشله من رمال القطاع.فقد كشفت كتائب القسام حقيقة النفق الضخم الذي قال جيش الاحتلال انه سيطر عليه وأوضحت انها استخدمته لمرة واحدة عند تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي فقط الأمر الذي يعني فشلا استخباريا مضاعفافي الميدان تواصل العدوان الإسرائيلي وسجل سقوط أكثر من 100 شهيد معظمهم من الأطفال في مجازر جديدة للاحتلال بمخيم جباليا.في المقابل أقر جيش العدو بمقتل المزيد من الضباط والجنود في معارك جنوبي القطاع.وفي الجنوب رسالة واضحة المعالم من المقاومة بعد استهدافها منصات القبة الحديدية في محيط مستعمرة "كابري" التي تقع شرقي مستعمرة "نهاريا" في القطاع الساحلي الغربي والتي تبعد 7 كلم عن أقرب نقطة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية رسالة المقاومة تتضمن تحذير شديد اللجهة لقيادة العدو التي تتمادى في قصفها الاراضي اللبنانية؛ أما العدو فقد ركز اليوم إستهدافه على بلدة عيتا الشعب ولم تسلم من نيرانه مراسم تشييع الشهيد حسن سرور.على المستوى الداخلي حطت طائرة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في بيروت قادمة من الاراضي الفلسطينية المحتلة والتقت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.وأكدت كولونا أنها عادت لأن الوضع خطر وهناك خوف من اشتعال المنطقة ومستوى التوتر على جانبي الخط الأزرق عال جدا"، مضيفة: "بسبب الوضع الخطر ذهبت إلى إسرائيل بالأمس لنقول إن الدبلوماسية وخفض التوتر هو الحل". الى ذلك تتوجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المؤجلة من يوم الجمعة الماضي الى ما قبل ظهر غد الثلاثاء للنظر في جدول أعمال مثقل ببعض البنود الادارية والمالية المختلفة بعد تجاوز استحقاق تأجيل تسريح قائد الجيش الذي وجد مجلس النواب حلا له ويبقى السؤال الملح دوما: هل سنشهد جهدا ينصب على إنجاز الإستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة؟.ولأن الإنتخابات الرئاسية بالإنتخابات الرئاسية تذكر... فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة 89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية وسط مشاركة 66,8% من الشعب المصري.فيما التصعيد الميداني في الجنوب مستمر، وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان. طبعا لا احد يتوقع الكثير من الزيارة، وذلك لسببين. ففرنسا اولا ليست قادرة على حسم القضايا المطروحة في لبنان، وانتخابات الرئاسة خير دليل على ذلك. اما السبب الثاني فهو أن أوان الحل الجذري النهائي لم ينضج ، لأن الميدان لم يقل كلمته النهائية بعد .لذا تبدو الزيارة كأنها تندرج في خانة لزوم ما يلزم. في الجنوب تطور خطر تمثل في استهداف حزب الله للمرة الاولى منصات اطلاق صواريخ القبة الحديدية على بعد تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية- الاسرائيلية.سياسيا، الانظار مشدودة الى جلسة مجلس الوزراء غدا. واذ لم يطرأ ما يبدل الموقف في الساعات الاخيرة فان الحكومة لن تعين رئيسا للاركان، بل ستنتظر وقتا اكثر ملاءمة لذلك. في غزة المعارك متواصلة في وقت يقترب عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين في القطاع الى 20 الفا. البداية من زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى لبنان، التي حطت في عين التينة والسراي الحكومي. فهل في جعبتها اي جديد؟...مقاومة.. وطوفان، وقدس واقصى وفلسطين، هي اختصار اللغة العربية في عيدها اليوم، المعمدة احرفها بدماء ابنائها، والمرفوعة على اكف الثوار من ابطالها، المجرور بعض علتها باحرف امريكية وصهيونية، الا انها بمبتدئها وخبرها وكل حركاتها وحال تاريخها تكتب من جديد باحرف غزة وجمل فلسطين ..واجمل ما كتبته سواعد المقاومين وثقتها عدساتهم في بيت لاهيا وجحر الديك، واعادت النقاط الى اول سطر المعركة، الى المناطق المتاخمة التي دخلها الصهاينة وادعوا استحواذها، فاثقلتهم بزخم نيرانها محرقة آلياتهم، التي تطاير جنودها على شاشات التلفزة. اما العبوات التلفزيونية فتكفلت بمشاتهم الذين تناثروا اشلاء ووثقتهم عدسات عبرية تمكنت المقاومة من الاستحواذ عليها وعرض صورها..اما صورة النفق الذي دخله وزير حرب العدو، فلن يخرجه من النفق الكبير الذي دخله وكيانه مع طوفان الاقصى في السابع من اوكتوبر ولا يزالون يبحثون عن آخره، ولما يجدوه.. بل وجدوا المزيد من الخسائر التي عابت جيشا ادعوا انه لا يقهر، فوصلوا متأخرين كما قال مقاومو غزة ل”يؤاف غالنت”، فالمهمة انجزت ..وعند الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة، انجازات تضيق بها اللغة، وتقصر فيها المسافات وتتسع وفق قواعد المقاومين الذين بعثوا برسائل مدججة وصلت الى مستعمرة “كابري” التي تبعد ثمانية كيلومترات عن آخر نقطة من الحدود اللبنانية، فاصابوا القبة الحديدية بالاسلحة المناسبة، واكدوا للعدو ان كل تهويلاته لن تناسب واقع الميدان، وان اي حماقة ستكلفه غاليا ولن يسمح له بتغيير المعادلات..وبمعادلة الصمود الاسطوري لاهل الجنوب كانت القبضات التي ارتفعت فوق اصوات الصواريخ التي ضربت عيتا الشعب، لتشيع الرعب بين مشيعي الشهداء، فكان تشييع مهيب اكد صمود الشعب كجيشه ومقاومته بمعادلة التحدي بوجه العدو ونصرة فلسطين وغزتها وقدسها الشريف..اما اشراف اليمن الاقحاح فلغتهم ابلغ من كل اللغات، وسلاحهم امضى من كل العنتريات، اميركية او صهيونية او حتى من اي جهة كانت، فتنفيذا لوعدهم بنصرة غزة واهلها المظلومين، كانت سلة انجازاتهم اليوم استهداف سفينتين متجهتين الى الصهاينة المحتلين...في اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم، كم من كلمات وتعابير تتيحها لغة الضاد لتجميل الواقع اللبناني القبيح، ولاسيما على المستوى السياسي.فالتبعية للخارج، انتماء قومي او ولاء لمحور.والتقلب في الآراء، حسن قراءة للتوازنات.والإقطاع السياسي، ولاء لبيوت عريقة.اما السرقة فهدر، وهكذا دواليك.غير ان الدرك الذي وصل اليه الانحطاط السياسي اليوم، حتى اللغة العربية الغنية بالتعابير والمفردات، باتت عاجزة عن وصفه، في ضوء التمادي في ضرب الدستور وخرق القانون والاطاحة بكل أسس الدولة، ثم التباهي بذلك كإنجاز إنقاذي، والأنكى تمنين اللبنانيين ستكون نتيجته الحتمية ضررا مستقبليا لهم.وفي هذا السياق الخارج عن إطار منطق الدولة، يطرح استكمال صفقة تشريع التمديد بصفقة حكومية، قوامها تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري، من خلال حكومة تعمل خارج الدستور، وتتجاهل الميثاق، في عملية لم يعرف بعد هل استوت طبختها ام بعد.وعلى وقع التخبط اللبناني المعطوف على الفراغ، حلت وزيرة الخارجية الفرنسية ضيفة على بيروت، في زيارة تأكد اثرها ان الاولوية اليوم باتت للجنوب، ولأمن اسرائيل، على حساب ملء الفراغ الرئاسي، واعادة تكوين المؤسسات، وصولا الى اعادة تكوين الودائع وهي العبارة التي وفرها ايضا غنى اللغة العربية ايضا لوصف مطلب اعادة اموال الناس المسروقة.وزير الدفاع الأميركي في تل ابيب. وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت، وثلاثة رؤساء أجهزة استخبارات، هي الاسرائيلية والأميركية والقطرية، في عاصمة أوروبية لبحث ملف الأسرى.هذا هو المشهد اليوم. وزيرة الخارجية الفرنسية تبحث في بيروت ملف تطبيق القرار 1701.. المعني المباشر هو حزب الله الذي بات موقفه معروفا: لا بحث في ال1701 قبل وقف حرب غزة.فهل هذا الموقف لرفع سقف التفاوض أم للثبات عليه؟... بالتزامن مع زيارة كولونا، أكد قائد اليونيفيل أن الوضع في جنوبي لبنان "متوتر" و"خطير"... وزير الدفاع الاميركي في تل أبيب في مهمة مزدوجة: قضية عبور السفن البحر الأحمر، واحتجاز هذه السفن من قبل الحوثيين، فهل يتوصل إلى تحالف لتحرير الممر؟... المهمة الثانية مدى حرب غزة، ووضع الجبهة مع لبنان.في ملف الأسرى، انتهى مساء اجتماع في إحدى العواصم الأوروبية، بحث خططا من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.الاجتماع ضم رئيس "الموساد" ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس ال "سي آي إيه". وتحدثت معلومات اولية عن تقدم، ولو طفيف، في المحادثات.في لبنان ملف تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني في جلسة مجلس الوزراء غدا، لم ينضج بعد البداية زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت.وزيرة فرنسية تطلق صفارات الانذار من بيروت، ووزير اميركي يثبت من تل ابيب منظومة دفاع، وفي الزيارتين الفرنسية والاميركية بحث في حماية اسرائيل سواء عبر تخفيض التوتر على الجبهة الجنوبية في لبنان، او من خلال تشكيل حلف دفاعي يتصدى للانقلاب اليمني في المياه الحمراء .وقد ناقشت كاترين كولونا مع المسؤولين اللبنانيين كل مندرجات القرار 1701 ، لكن من دون ان تذكر هذا الرقم الدولي امامهم على وجه التحديد , فهي طالبت بتهدئة على الحدود، وانذرت بان الوضع خطير وهناك خوف من اشتعال المنطقة، ودعت ايران ومن اسمتهم بميليشياتها الى الابتعاد عن زيادة التصعيد، وقالت كلاما عد الطبعة الثانية لتصريحات يواف غالانت وزير الحرب الاسرائيلي من انه : اذا دخل حزب الله حربا جديدة لن يخرج منها ببساطة.. لكنها ذيلت كل مواقفها بعبارة إننا نسعى الى حل دبلوماسي والحل نفسه تبناه غالانت في لقائه وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن، إذ قال إننا نسعى للسبل الدبلوماسية التي تضمن أن حزب الله لا يهدد الإسرائيليين ، ونحن لا نبحث عن حروب جديدة، ولدينا خمسة وسبعون ألف لاجئ إسرائيلي في الشمال ومهمة اوستن في اسرائيل هي بناء قبة بحرية جديدة تحد من رياح اليمن القابضة على السفن.وقال وزير الدفاع الاميركي إنه سيعقد غدا اجتماعا لمجموعة عمل الامن البحري لبحث تهديدات الحوثيين التي وصفها بالمتهورة لكن هذا التهور الحسن تمكن حتى اليوم من إحداث ارباك في حركة الملاحة البحرية، ومن ضرب الاقتصاد الاسرائيلي، وانسحاب شركات اجنبية، وآخرها اعلان شركة بريتيش بتروليوم تعليق جميع شحناتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات المتزايدة من قبل الحوثيين في اليمن وقد أثر هذا القرار على أسعار النفط والغاز الطبيعي، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 9 %. وخسارات اسرائيل من عمق البحر الاحمر توازيها خسارات من الاعماق في غزة، اذ أعلن اليوم مقتل سبعة ضباط وجنود جدد، اما الفشل الاكثر عمقا فجاء في كشف تل ابيب عن انفاق عاشت على خاصرتها تسعة وستين يوما كاملا، ولم تشعر بوجودها الا متأخرة .وفي احتفالية غير مسبوقة، نشر الإعلام الاسرائيلي نفقا وضعت عليه القسام علامة اكس .. وقد انتهت صلاحياته منذ ان استخدمته في طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر . اكتشفت اسرائيل شبكة أنفاق عملاقة بقيادة محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.وحسب بيان الجيش، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى اربعة كيلومترات من منطقة جباليا، ويصل إلى مسافة تبعد اربعمئة متر من معبر أيرز بيت حانون شمالا.وبمجرد اعلان اسرائيل ان النفق هو على مقربة من معبر اريز، فهذا يعني فشلا استخباراتيا كبيرا كون المنطقة محتلة اسرائيليا منذ ستين يوما ، وقد ردت القسام على هذا الانجاز الوهمي بالقول : وصلتم متأخرين " اتيم ايحارتيم ATEM IHARTIM ..فالمهة أنجزت.وقبل قليل اعادت المقاومة الفلسطينية الاسرائيليين الى جوهر التفاوض ونشرت فيديو للاسرى من كبار السن يناشد بالعبرية : لا تتركونا نشيخ، أفرجوا عنا باي ثمن لا نريد ان نكون ضحاياكم .