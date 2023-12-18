مستعمرة إسرائيلية باتت من دون كهرباء.. ما علاقة لبنان؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستعمرة كريات شمونة باتت من دون كهرباء بسبب الأضرار التي تعرضت لها إثر قصفها من قبل "حزب الله"، بينما جنوب لبنان يحظى بوجود الكهرباء.
وذكرت التقارير أن "الحكومة الإسرائيلية نائمة"، مشيرة إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "يُملي الوتيرة التي يريدها على الجبهة بين لبنان وإسرائيل".
كان "حزب الله" نفذ عملية ضد كريات شمونة، اليوم، إذ أعلنَ استهدافها بصلية صواريخ، مساء اليوم.
وقال الحزب إن تلك العملية جاءت رداً على إستهداف العدو لمراسم تشييع في بلدة عيتا الشعب، مؤكداً أن "أي مسّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل".