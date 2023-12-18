Advertisement

لبنان

أشخاص قيد الملاحقة.. والسبب مُلفت

Lebanon 24
18-12-2023 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1142792-638385412728449257.jpg
Doc-P-1142792-638385412728449257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدور في كواليس المعلومات أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم إمرأة، قيد الاعتقال أو الملاحقة على خلفية إعطاء معلومات للعدو في المواجهات الدائرة في الجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي اجتمع مع كولونا: لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
19/12/2023 03:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال إجتماعه مع كولونا: لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته
lebanon 24
19/12/2023 03:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": القصف المدفعي الاسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة والطباسين واطراف الناقورة
lebanon 24
19/12/2023 03:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف اسرائيلي استهدف أطراف بلدات علما الشعب والجبين والضهيرة وبليدا
lebanon 24
19/12/2023 03:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2023-12-18
16:57 | 2023-12-18
16:55 | 2023-12-18
16:26 | 2023-12-18
16:07 | 2023-12-18
15:33 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24