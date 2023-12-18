أشخاص قيد الملاحقة.. والسبب مُلفت

يدور في كواليس المعلومات أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم إمرأة، قيد الاعتقال أو الملاحقة على خلفية إعطاء معلومات للعدو في المواجهات الدائرة في الجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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