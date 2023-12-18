الرواتب لن تتّأثر بتوحيد سعر الصرف

لن تتأثّر سحوبات رواتب الموظفين لهذا الشهر بتوحيد سعر صرف الدولار، بحيث لا يزال ممكناً قبض رواتب موظفي القطاع العام على سعر المنصة المعمول بها سابقاً (85500 ل.ل.)، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement