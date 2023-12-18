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لبنان

جلسة عادية لمجلس الوزراء صباحا.. ولا طرح لتعيين رئيس للاركان

Lebanon 24
18-12-2023 | 22:11
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يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية تمّ تأجيلها من الجمعة الماضي الى صباح اليوم، وعلى جدول أعمالها بنود مالية ومعيشية.
و‎نفت مصادر وزارية تبلغ اي من الوزراء امكانية طرح تعيين رئيس لاركان الجيش في جلسة مجلس اليوم، واستبعدت طرح هذا الموضوع من خارج جدول الاعمال.
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وكتبت" الديار": لا طرح لتعيين رئيس للاركان في الجلسة الحكومية اليوم، ويجري الحزب «التقدمي الاشتراكي» اتصالات مع كل الاطراف لايجاد توافق على كيفية ايجاد المخارج القانوينية والسياسية لاتمام الامر، ولا شيء نهائي حتى الآن، وبحسب مصادر وزارية» لا توجد بعد صيغة تحمي التعيين من الطعن امام مجلس شورى الدولة.
وعشية الجلسة ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام»، بمشاركة وفد من العسكريين المتقاعدين.
وحذر المجلس التنفيذي لمتقاعدي القطاع العام من المس بحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مهدداً بالنزول الى الشارع والاعتصام في الساحات.
وشدد على: 
1-تطبيق المرسومين الاشتراعيين رقم 47 (نظام التقاعد) ولا سيّما المادّة 60 التي تعطي المتقاعد 85% من راتب مثيله في الخدمة الفعليّة، ورقم 102 ( قانون الدفاع الوطنيّ) ولا سيّما المادّة 79.
2-مبدأ التماثل في العطاءات بين المتقاعدين ونظرائهم في الخدمة الفعليّة، كلّ في فئته ورتبته ودرجته، حفاظاً على مبدأي العدالة والمساواة».
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