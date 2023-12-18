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لبنان

إلغاء سعر المنصّة والتعميم 151" على الطريق"

Lebanon 24
18-12-2023 | 22:41
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كتبت" نداء الوطن": ألغى مصرف لبنان أمس سعر صرف المنصة البالغ حالياً 85500 ليرة للدولار، ليعتمد سعر الصرف في السوق الفعلية (أو الموازية) والبالغ اليوم 89500 ليرة. ويترافق ذلك مع تحسين رواتب موظفي القطاع العام ومنحهم بدلات انتاجية، وبالتالي انتفاء ضرورة افادتهم من الفارق بين السعرين. ويعتبر الإجراء خطوة إضافية لتوحيد أسعار الصرف، في انتظار انطلاق منصة «بلومبيرغ» التي وعد بها مصرف لبنان منذ عدة أشهر بغية تحرير سعر الصرف بشكل كامل، لكنه أجّلها بعد اندلاع حرب غزة وجنوب لبنان. وبإلغاء سعر المنصة سيخسر الموظفون الفارق البالغ 4 آلاف ليرة بالدولار الواحد،‏ والذي كان يسجّل خسارة في دفاتر مصرف لبنان‏. أمّا الآن فسيبقى الموظفون يقبضون بالدولار على سعر صرف 89500 ليرة. أما الخطوة المقبلة فهي إلغاء سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة) إذا أقرّ مجلس النواب موازنة 2024 على سعر الدولار الفعلي. وفي هذه الحالة سيلغي مصرف لبنان التعميم 151، لأنه يستحيل عليه وعلى المصارف الدفع للمودعين بسعر الدولار الفعلي في السوق الموازية. وإذا اضطر للإبقاء على ذلك التعميم، فإنه يشترط إقرار قانون «الكابيتال كونترول» فوراً، وبقية قوانين الاصلاح المالي والمصرفي في الأشهر الأولى من 2024.
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