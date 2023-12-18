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لبنان
بعد شهرين.. الحقائق تتكشف في جريمة رشعين والأم متورطة
Lebanon 24
18-12-2023
|
23:57
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توفيت الطفلة "م.ر" سورية الجنسية منذ حوالي الشهرين بظروف غامضة في منطقة رشعين قضاء زغرتا وكان اهلها قد افادوا بأن ابنتهم البالغة من العمر 10 اعوام توفيت اثناء لهوها بحبل التف حول عنقها ادى الى اختناقها.
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ولدى التوسع بالتحقيقات من قبل الجهات المختصة واخذ افادات افراد العائلة وبالتحقيق مع شقيقة الضحية اعترفت بأن والدتها هي التي أقدمت على خنق شقيقتها البالغة من العمر 10 سنوات
ولدى كشف الطبيب الشرعي على الجـثة تبين انها قد قضت خنقا وان الطفلة فاقدة لعذريتها وخلال التحقيق مع اشقائها والمدعى عليها تبين ان الشقيقه الأكبر يتم تشغيلها من قبل والديها بهدف الحصول على الأموال والهدايا لقاء خدمات جنسية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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