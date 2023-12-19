المشهد جنوبًا: قصف إسرائيلي يستهدف هذه المناطق

استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي أطراف الخيام بقذيفتين نوع فوسفوري، كما قصفت تلة العويضة ومنطقة الطيري الواقعة بين بلدتي حولا وشقرا واطراف حولا ووادي السلوقي ووادي اسطبل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement



وحلق الطيران التجسسي المروحي نوع "ام كا" صباح اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط، وكانت تصل احيانا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ.

وأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" الى أن الجيش الاسرائيلي استهدف بعيد فجر اليوم، برماياته الرشاشة محيط عيتا الشعب والناقورة.

كما اطلق القنابل المضيئة طيلة الليل الفائت.