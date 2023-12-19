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لبنان

تحليقٌ للطيران الإسرائيلي واستهدافات... كيف يبدو الوضع في الجنوب صباحًا؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 01:28
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يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، والذي كان هدفا للاعتداءات الاسرائيلية يوم أمس لحركة المزارعين في هذا السهل امتدادا حتى منطقة الفرديس وراشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي. وهذا الهدوء خرقه طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط، وكانت تصل احيانا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" الى أن الجيش الاسرائيلي استهدف بعيد فجر اليوم، برماياته الرشاشة محيط عيتا الشعب والناقورة.
 
 
كما اطلق القنابل المضيئة طيلة الليل الفائت.
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