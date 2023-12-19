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لبنان

ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد

Lebanon 24
19-12-2023 | 00:19
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الايسلاندي بدأ ينحرف نحو قارة اوروبا بقيم ضغط تصل الى 957 hpa الامر الذي سيساهم بتراجع المرتفعات الجوّية المسيطرة على غرب روسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويُنتظر ان يهبط الضغط الجوّي فوق لبنان وسوريا وفلسطين وقبرص نحو 1002hpa، فتسلك المنخفضات المسيطرة على البحر المتوسط، نحو جنوب تركيا ويبدأ تأثيرها على لبنان ليل الخميس مع امطار متفرقة تتحول بسرعة، الى غزيرة، مصحوبة بالصواعق وحبات البرد، وتشتد سرعة الرياح لتلامس 85 كم في الساعة في الجنوب والشمال و 75 كم في الساعة في وسط لبنان ساحلاً و جبلاً، فيتحوّل المنخفض الى عاصفة طوفانية، تترافق مع تدني بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1900 متر، لتلامس 1600 -1700 أثناء الذروة.
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اذا، طقس عاصف طوفاني الامطار مع عواصف رعدية، بانتظار لبنان وسوريا وفلسطين والاردن من ليل الخميس وحتى مساء الاحد (ليلة الميلاد).

أضاف: "سوف تتمركز غزارة الامطار على الخط الساحلي السوري واللبناني كدرجة اولى مع نسبة هطولات تتراوح بين 140و 175مم ( طرطوس، اللاذقية، بانياس، شكا، البترون، جبيل، مروراً بالصفرا وجونية وبيروت والدامور الى صيدا وصور).

امّا الدرجة الثانية من غزارة الامطار التي ستتراوح بين 95 و 140مم فهي الجبال الغربية، زغرتا، بشري، الكورة، اعالي جبيل وكسروان والمتن وعاليه، بعبدا الشوف، جزين والنبطية بنت جبيل وحاصبيا والخيام، ورميش والبقاع الغربي وشمال فلسطين.

الدرجة الثالثة من الهطولات التي ستتراوح بين 50 و 95 مم ستكون من حصة طرابلس وعكار والبقاع الوسط والشمالي.

الحصة الرابعة التي ستحمل معدل هطولات بين 20 و 45مم ستطال دمشق ويبرود وصيدنايا والسويداء (حوران) وشمال الاردن.
 
 
 
 
 
 
طقس يومي الثلاثاء والأربعاء: مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بسبب نشاط المرتفع شبه مداري ورياحه الجنوبية الشرقية. تتحوّل الى جنوبية غربية يوم الخميس مع تراجع الضغط الجوي واقتراب المنخفض الذي سيرتقي الى درجة عاصفة بسبب سرعة رياحه وامطاره الغزيرة، بانتظار وصول منخفض جديد نحو لبنان بعد الميلاد.

درجات الحرارة على الساحل اليوم الثلاثاء: 21 نهاراً و 17 ليلاً
في البقاع: 16 نهاراً و 07 ليلا
على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 07 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و 01 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 85 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 26 درجة.

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