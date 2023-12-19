ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الايسلاندي بدأ ينحرف نحو قارة اوروبا بقيم ضغط تصل الى 957 hpa الامر الذي سيساهم بتراجع المرتفعات الجوّية المسيطرة على غرب روسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا، ويُنتظر ان يهبط الضغط الجوّي فوق لبنان وسوريا وفلسطين وقبرص نحو 1002hpa، فتسلك المنخفضات المسيطرة على البحر المتوسط، نحو جنوب تركيا ويبدأ تأثيرها على لبنان ليل الخميس مع امطار متفرقة تتحول بسرعة، الى غزيرة، مصحوبة بالصواعق وحبات البرد، وتشتد سرعة الرياح لتلامس 85 كم في الساعة في الجنوب والشمال و 75 كم في الساعة في وسط لبنان ساحلاً و جبلاً، فيتحوّل المنخفض الى عاصفة طوفانية، تترافق مع تدني بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1900 متر، لتلامس 1600 -1700 أثناء الذروة.اذا، طقس عاصف طوفاني الامطار مع عواصف رعدية، بانتظار لبنان وسوريا وفلسطين والاردن من ليل الخميس وحتى مساء الاحد (ليلة الميلاد).أضاف: "سوف تتمركز غزارة الامطار على الخط الساحلي السوري واللبناني كدرجة اولى مع نسبة هطولات تتراوح بين 140و 175مم ( طرطوس، اللاذقية، بانياس، شكا، البترون، جبيل، مروراً بالصفرا وجونية وبيروت والدامور الى صيدا وصور).امّا الدرجة الثانية من غزارة الامطار التي ستتراوح بين 95 و 140مم فهي الجبال الغربية، زغرتا، بشري، الكورة، اعالي جبيل وكسروان والمتن وعاليه، بعبدا الشوف، جزين والنبطية بنت جبيل وحاصبيا والخيام، ورميش والبقاع الغربي وشمال فلسطين.الدرجة الثالثة من الهطولات التي ستتراوح بين 50 و 95 مم ستكون من حصة طرابلس وعكار والبقاع الوسط والشمالي.الحصة الرابعة التي ستحمل معدل هطولات بين 20 و 45مم ستطال دمشق ويبرود وصيدنايا والسويداء (حوران) وشمال الاردن.