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لبنان

الانتخاب وارد والاتفاق الكبير مطلع العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2023 | 01:15
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قال مصدر إستشاري بارز "إن الإنفعال الزائد الذي إنتاب "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل قبل التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وبعده مفاده أن ما حصل هو "العرض الأول " كما يقال في اللغة المسرحية ، لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، وربما يكون العماد جوزيف عون كما حصل في جلسة تأجيل التسريح له".
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المصدر لفت "الى أن إنتخاب جوزيف عون للرئاسة وارد جداً بعد التمديد شرط أن يكون من ضمن الإتفاق الكبير الداخلي الإقليمي والدولي الذي من الممكن أن يتبلور في مطلع العام المقبل".
وختم المصدر بأن معظم القوى السياسية بما فيها حزب الله لديها إتجاه نحو حل الأزمة الرئاسية على قاعدة التوافق العريض في البلد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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