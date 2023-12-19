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لبنان

نائب خارج "التكتل" عملياً: "يريدون تطويعي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2023 | 01:30
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في ظل عدم تصدر السياسة الداخلية المشهد، باتت حالة الجمود هي المسيطرة على كل الملفات، ولولا استحقاق قيادة الجيش لكان الواقع اللبناني غائباً بشكل كامل، لكن هذا الامر لا ينطبق على الخلافات والمناكفات الحزبية الداخلية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن احد النواب الاساسيين ضمن تكتل بارز، بات فعلياً خارج هذا التكتل ولا يعمل ضمن اطره، ولا يلتزم بقراراته، لكن هذا الواقع لم يؤد حتى اللحظة الى فصل هذا النائب الحزبي.
وتقول المصادر أن هذا النائب ليس معادياً لفريقه السياسي، لكن الخلافات بدأت بسبب التضييق عليه داخل دائرته الانتخابية للوصول إلى مرحلة تؤدي إلى تطويعه وانهاء تمايزه بشكل كامل، وهذا ما لن يقبل به.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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