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لبنان

طريق حيوي جديد بين صنين وزحلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2023 | 01:45
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في إطار التنمية المناطقية التي تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى تعزيزها في لبنان، أفاد مصدر بقاعي أن الجيش سيسعى مع هذه الجهة المانحة الى إنشاء طريق حيوي ذي منافع إقتصادية سياحية إجتماعية تمتد من صنين الى قاع الريم وصولاً الى زحلة ، يستفيد منها البقاعيون وأهالي زحلة كما ثكنات الجيش في الجرود".
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المصدر لفت "الى أن كلفة هذا الطريق هي حوالي 6 مليون دولار وطولها 6 كلم وأن المواد المنتجة من الحفريات في هذه الطريق تخفف الكلفة كثيراً على المتعهد ، ومن هذا المنطلق  يسهل تنفيذ هذا الطريق".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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