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لبنان

نواّب عونيون مع "القائد" رغم حملة باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2023 | 02:15
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بالرغم من المواقف الحادة التي يطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ضد قائد الجيش العماد جوزيف عون، والتي اوصلت العلاقة بين "التيار" وعون الى اسوأ مراحلها، الا ان التواصل بين عون ونواب عونيين لا تزال على ما كانت عليه قبل "الهجوم الباسيلي".
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وبحسب مصادر مطلعة فإن عددا من النواب العونيين البارزين لا يزال تربطه علاقة واتصالات سياسية وشخصية مع قائد الجيش ولم تتأثر بالواقع السياسي الذي يخيم على العلاقة بين "التيار" وقيادة الجيش.
وتشير المصادر إلى أن هؤلاء النواب هم عمليا النواب المعارضون لرئيس "التيار" جبران باسيل، لذلك فإن موقفهم الرئاسي قد يتبدل بحسب التطورات التي ستطرأ على الاستحقاق ككل، لكن ليس مستبعدا ان يصبحوا في لحظة ما الى جانب خيار قائد الجيش الرئاسي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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