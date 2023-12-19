تراجع في أسعار البنزين والمازوت.. هكذا أصبحت

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة، والمازوت 14 ألف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.494.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.533.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.484.000 ليرة لبنانيةالغاز: 940.000 ليرة لبنانية