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لبنان

في الدوير.. اقتحموا أحد المنازل وكبّلوا العاملات داخله

Lebanon 24
19-12-2023 | 03:22
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

    بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣ وفي بلدة الدوير، أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل أحد المواطنين وقاموا بتكبيل العاملات لديه وتحطيم هواتفهنّ وسرقوا من داخله بندقية، كما أقدموا على سرقة سيارة تعمل على الكهرباء وفرّوا إلى جهة مجهولة.
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   على أثر، كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو:

- م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

     بتاريخ ٨-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في محلة الدوير. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وعملة مزيّفة من فئة الـ/١٠٠/ دولار.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه وبالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السرقة من داخل المنزل المذكور والسيارة الكهربائية، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم، وأضاف أن العملة المزيّفة التي ضبطت بحوزته هي معدّة للتّرويج.

   أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين بعملية السرقة.
 
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