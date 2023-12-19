أهالي علما الشعب جدّدوا المطالبة بإصلاح التيار الكهربائي

جدد اهالي بلدة علما الشعب الحدودية مطالبتهم الجهات المعنية بالتحرك والعمل على إعادة التيار الكهربائي الى البلدة المقطوع منذ اكثر من شهر بسبب الاعطال جراء الاحداث الجارية.





واذ هنأ اهالي البلدة في بيان، قائد الجيش العماد جوزاف عون بالتمديد له في قيادة الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، املوا الايعاز وارسال دورية تؤازر عمال شركة مراد والتوجه الى البلدة والعمل على اصلاح الاعطال في التيار الكهربائي الذي انعكس سلباً على محطات المياه".

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