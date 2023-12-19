20
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أهالي علما الشعب جدّدوا المطالبة بإصلاح التيار الكهربائي
Lebanon 24
19-12-2023
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد اهالي بلدة علما الشعب الحدودية مطالبتهم الجهات المعنية بالتحرك والعمل على إعادة التيار الكهربائي الى البلدة المقطوع منذ اكثر من شهر بسبب الاعطال جراء الاحداث الجارية.
واذ هنأ اهالي البلدة في بيان، قائد الجيش العماد جوزاف عون بالتمديد له في قيادة الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، املوا الايعاز وارسال دورية تؤازر عمال شركة مراد والتوجه الى البلدة والعمل على اصلاح الاعطال في التيار الكهربائي الذي انعكس سلباً على محطات المياه".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
00:19 | 2023-12-19
19/12/2023 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:00 | 2023-12-18
18/12/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
14:10 | 2023-12-18
18/12/2023 02:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
ماذا سيفعل نصرالله؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
12:00 | 2023-12-18
18/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبنانيّ في المستشفى... وهذا ما طلبه بشكل عاجل من مُحبيه (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّ لبنانيّ في المستشفى... وهذا ما طلبه بشكل عاجل من مُحبيه (صورة)
07:38 | 2023-12-18
18/12/2023 07:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:19 | 2023-12-19
جلسة حكومية في السرايا.. وميقاتي: ان شاء الله يكون للبنان رئيس قريبا
05:00 | 2023-12-19
مفاجآت جديدة عن عين الحلوة.. ماذا فعل المُسلّحون هناك؟
04:30 | 2023-12-19
زغرتا تحتفل بالميلاد على طريقتها.. موسيقى ومسرحيات وأجواء فرح (صور)
06:52 | 2023-12-19
خلاف قديم تسببّ بمأساة في الهرمل.. قتيل وإطلاق نار
06:41 | 2023-12-19
القصف الإسرائيلي على الجنوب مستمر... هذه آخر المستجدات
06:33 | 2023-12-19
ميقاتي استقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
19/12/2023 14:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
19/12/2023 14:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
19/12/2023 14:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24