احتمال تساقط حبات برد وثلوج… استعدوا لمنخفض جويّ!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

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-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الخميس، حيث من المتوقع ان يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويحمل معه أمطارا غزيرة مع احتمال تساقط حبات البرد والثلوج، يرافقه عواصف رعدية مع رياح شديدة تصل سرعتها أحيانا لحدود الـ95 كلم/س ليل الجمعة في المناطق الشمالية .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: صاف إجمالا مع رطوبة منخفضة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الجنوبية واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وانخفاض في نسبة الرطوبة قبل الظهر، والتي تعود الى الارتفاع بدءا من المساء فيتكون الضباب وتتكاثف الغيوم وتصبح الاجواء مهيأة للأمطار التي تشتد غزارتها ليلا، يرافقها عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، تشتد سرعة الرياح ليلا لتصل لحدود الـ55 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تحذير من تشكل السيول، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا الى 95 كلم/س ليلا، فيرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر نهارا وتتدنى خلال الليل الى 1800 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة شمالا سرعتها بين 8 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 6,38.



-ساعة غروب الشمس: 16,32.