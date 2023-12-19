الجيش الإسرائيلي يحذر: نحن على طريق حرب شاملة مع حزب الله

Advertisement

في خطوة تصعيدية، حذر المتحدث باللغة الانكليزية باسم الجيش الإسرائيلي Jonathan Conricus من تزايد التصعيد الأمني على حدود اسرائيل الشمالية، وقال إنها تقترب أكثر وأكثر من حرب شاملة مع حزب الله، على خلفية حربها بغزة، وفقا لما نقلت مجلة Newsweek الأميركية في موقعها أمس الاثنين.وقال كونكريكوس أيضا، إن الحزب "أطلق أكثر من 1000 نوع مختلف من الذخيرة والصواريخ والقذائف والمسيّرات وغيرها على إسرائيل" منذ 8 تشرين الأول الماضي حتى الآن.كما حذر من أن "حزب الله " يجر لبنان بشكل خطير إلى حرب غير ضرورية يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على الدولة اللبنانية وشعب لبنان".وأعرب عن رغبة إسرائيل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله على الجنود والمدنيين الإسرائيليين على طول الحدود الشمالية "لكن الجيش سيواصل الاستعدادات اللازمة لإزالة التهديد من حدودنا بالوسائل المتاحة لنا كجيش".وقال ردا على سؤال من "نيوزويك" حول مدى قرب إسرائيل من حرب شاملة في لبنان، إنه بالنظر إلى حجم الهجمات المستمرة "فبأي حال يمكن أن نكون بها في حرب شاملة مع حزب الله، استنادا فقط إلى أفعالهم، وعلى انتهاك السيادة الإسرائيلية والخسائر التي سببوها ضد إسرائيل (..) نحن أقرب إلى الحرب اليوم مما كنا عليه بالأمس، والتعليمات الموجهة إلى الجيش هي بالطبع زيادة الاستعداد للتجهز والقدرة على حماية المدنيين الإسرائيليين".(العربية)