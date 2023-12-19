زغرتا تحتفل بالميلاد على طريقتها.. موسيقى ومسرحيات وأجواء فرح (صور)

تستعد زغرتا لاستقبال عيد الميلاد، بجو من الفرح والمحبة، بعدما ارتدت حلةّ العيد وازدانت الشوارع بالزينة والأضواء وقَرعت أجراس الميلاد متضرعة لطفل المغارة لكي يُعيد السلام والأمان إلى لبنان وكل أنحاء العالم، ومُعلنة التضامن مع كلّ الأطفال الذين حُرموا هذه السنة فرحة العيد وبهجته.نشاطات ميلادية عديدة ستشهدها المدينة في خلال فترة العيد منها مع فرق موسيقية ستجوب شوارع المدينة، اضافة الى مسرحيات للأطفال، و"القطار الميلاديّ" الذي يتهافت عليه الزوار لإتمام "كزدورة" العيد ضمن شارع زغرتا وبرفقة شخصيات ميلاديّة أبرزها "بابا نويل".انضمت زغرتا الى لائحة المناطق التي لا بد من زيارتها في عطلة الأعياد والاستمتاع بزينتها ونشاطاتها الرائعة ، والتي من المؤكد أنها ستدخل الفرح والبهجة الى قلوب الجميع، وتعيدنا اطفالاً نستحق أن نستقبل الطفل يسوع.