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لبنان

قتلوا والدتي وأُصبت في ظهري.. أسيرة إسرائيلية تروي كيف أطلق جيش العدو النار عليها

Lebanon 24
18-12-2023 | 05:08
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بعد الإفراج عنها في عملية التبادل الأخيرة مع حركة حماس، قالت أسيرة إسرائيلية إن والدتها قُتلت نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على السيارة التي كانت تُقلّهم إلى غزة خلال عملية الأسر في 7 تشرين الأول، الماضي.
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وجاءت هذه الشهادة في مقابلة بثتها قناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، حيث ذكرت الأسيرة الإسرائيلية أن مقاتلي كتائب القسام وضعوا الأسرى في شاحنة يوم 7 تشرين الأول الفائت، وأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المركبة.
وأضافت: "لقد توفيت والدتي التي كنت أحبها كثيرا. وتلقيت إصابة في ظهري، وأخي أصيب في ساقه".
وزعمت القناة "12" آنذاك أن جيش العدو "فتح النار لإيقاف جرار كان متوجها إلى قطاع غزة".


المصدر: عرب 48

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